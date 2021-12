Raziskava: dekodiranje izziva digitalnih talentov

Kar 80 odstotkov zaposlenih na digitalnem področju iz srednje Evrope, kamor spada tudi Slovenija, bi delalo na daljavo za podjetje v tujini. Najbolj zaželene države, kjer bi digitalni talenti iskali zaposlitve na daljavo, so ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija in Švica. Te iste države so tudi prvi izbor, kamor bi se bili tehnološki talenti zaradi dela pripravljeni preseliti, kaže svetovna raziskava med skoraj 10.000 zaposlenimi v digitalnem svetu, ki sta jo pri nas izvedla zaposlitveni portal MojeDelo.com, član skupine The Network, in družba Boston Consulting Group (BCG).