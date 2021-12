Po slabi predstavi in porazu proti Clevelandu ter žvižgih, ki jih je moštvo Dallasa v ligi NBA poslušalo od lastnih navijačev, so se Luka Dončić in soigralci hitro pobrali. »Prave ekipe v težkih trenutkih držijo skupaj. Ko gre vse po maslu, so stvari preproste. Ko ni tako, pa se pokaže pravi karakter moštva,« je po takratnem težkem večeru razpredal Luka Dončić in več kot očitno dosegel svoje. Dallas je namreč na naslednji tekmi odpihnil sicer v letošnji sezoni precej skromen New Orleans, a trenerja Jasona Kidda veseli predvsem dejstvo, da so njegovi igralci med tekmo pokazali ekipno igro z veliko kroženja žoge in dodatnimi podajami, ki so našle proste posameznike. Prvi mož pri uspehu je bil kajpak Dončić, ki je 28 točkam dodal 14 asistenc ter tako dosegel jubilejni stoti dvojni dvojček v ligi NBA.

»Tokrat smo odigrali tako, kot smo se dogovorili. Ves čas je žoga lepo krožila, igralci smo bili sami pri metih in zadevali. To je filozofija, ki se je moramo držati tudi v prihodnje,« je zmago proti New Orleansu komentiral Dončić. Trener Kidd se je to pot odločil, da v prvo peterko uvrsti Reggieja Bullocka, na klop pa preseli Tima Hardawayja Jr., a to po mnenju Ljubljančana ni igralo pretirane vloge. »Sezona je dolga, igrali bomo 82 tekem. Normalno je, da v tem času trener poskuša kakšne menjave in išče optimalne rešitve. Ali je to igralo kakšno vlogo pri naši zmagi, težko ocenim. To je delo za trenerja.«

Kljub temu da ima nekdanji košarkar madridskega Reala veliko dela s svojim moštvom in igro, z enim očesom spremlja dogajanje okoli nekdanjega reprezentančnega soigralca Gorana Dragića. Zlati slovenski kapetan je pred kratkim zapustil Toronto in bo do menjave ali konca sezone treniral individualno. Ni skrivnost, da bi 35-letnega Ljubljančana v svojih vrstah radi videli v moštvu iz Teksasa, a je vprašanje, ali bodo do roka za menjave, ki je 10. februarja, našli ustrezen način, da to izpeljejo. »Spremljam, kaj se dogaja, in se tudi redno pogovarjam z njim o tem ter tudi drugih stvareh. Vsi vemo, za kako kakovostnega košarkarja gre, in prepričan sem, da bo znova blestel, ko se bo njegova trenutna situacija rešila.«

V Dallasu je od letošnje sezone tudi Igor Kokoškov, ki je Slovenijo leta 2017 kot selektor popeljal do največjega uspeha v zgodovini. »Vsi veste, da smo na evropskem prvenstvu izjemno delovali pod njegovim vodstvom. Zelo sem se razveselil, ko sem izvedel, da bova znova sodelovala. Takoj sva se odlično ujela, hkrati pa je v veliko pomoč trenerju Kiddu,« pravi Dončić, ki počasi prihaja v pravo formo. Sezone 22-letnik ni začel najbolje, tudi zaradi dejstva, da trener Kidd od njega zahteva drugačne stvari, kot jih je počel pod nekdanjim trenerjem Rickom Carlislom. To se kaže pri nekaterih statističnih elementih, ki so jih pred dnevi izpostavili novinarji onkraj Atlantika. Do tekme z New Orleansom so bili namreč nasprotniki od Dallasa, ko je bil na parketu Dončić, skupno boljši za 110 točk. Od njega je bil v tem pogledu slabši le košarkar New Yorka Kemba Walker (112). Hkrati se je močno poslabšal odstotek zadetih prostih metov. Medtem ko je bil v prvi sezoni pri izvajanju 71,3-odstotno uspešen, v drugi 75,8- in tretji 73-odstotno, je do zdaj v letošnji zgolj 66,7-odstotno.