Me pa pri teh napovedih tudi marsikaj moti. Nekateri politični prvaki, recimo šaljivec izpod Kamniških planin, stavijo na te zamenjave, a me skrbi, da je prav on dokazano še pa še slaba alternativa. Polna vreča domislic in ljudskih modrosti se mi pač ne zdi dovolj za kaj drugega kot za nastopanje na komedijantskem odru. Država pa to ne bi smela biti. Zdi se mi, da se gospod precenjuje, da sam sebe ocenjuje mnogo bolje, kot ga dojemamo drugi. V psihologiji se temu reče, da gre za moteno socialno percepcijo. O tej še v nadaljevanju.

Skrbi me, da je kar nekaj možnosti, da se tovrstne napovedi ne bodo tako zlahka uresničile. Veste, koliko novih plačanih volilnih glasov in strankarskih vernikov si je s postavljanjem svojih kadrov in z deljenjem bombončkov zagotovila sedanja koalicija, v njej pa zlasti SDS in njen privesek NSi? Onih iz modernega centra in upokojenske združbe pri tem pač ne velja niti omenjati. Najgorečnejši iz teh strankokracij se bodo, seveda, če bo On ocenil, da utegnejo biti koristni, jadrno preselili na obetavnejše strankarske liste. Obubožan za sedanje strankarske prebežnike se bo zagotovo potrudil, da oblikuje tudi kakšno novo strankarsko združbo, ki bi mu pomagala ohraniti oblast. Slišati je o nekakšni županski listi, za katero pa naj se še ne bi vedelo, kdo naj bi bil njen prvak, morda kočevski župan ali sedanji predsednik parlamenta, izprašani in že dokazani politični kameleon. Nanj se gre zanašati le do prvega ovinka.

In kdo bi zmogel biti uspešnejši pri definiranju tega, kako prelisičiti nasprotnika, kot obramboslovci? Ti so brez sovražnika praviloma nebogljeni. Kdor se bo taki strategiji zoperstavljal, nikakor ne sme pozabiti na vse ceste, kolesarske steze, strehe šol in kulturnih domov, skratka, na vse dobrobiti, ki jih sedanja koalicija tako radodarno trosi naokrog. Ljudje smo pač pragmatični, če boš kaj dal, boš od mene tudi kaj dobil. Verjetno je del njihove strategije tudi to, da bi volilkam in volilcem tako zagabili politiko, da bi se jih čim več izognilo udeležbi na volitvah. Češ, vsi so isti. Kar pa je zgolj floskula; toliko histerije, toliko sovražnosti, kot jih je v sedanje družbeno življenje vnesla sedanja koalicija, ne pomnim. V okrnjeni volilni udeležbi, ki bi znova komaj priplezala čez pol volilnega telesa (zanimivo: pri nas ima praviloma polovica ljudi vedno težave s čim, recimo s cepljenjem), utegne biti Gaussova krivulja usmerjena proti zamenjavi sedanje oblasti.

Civilna združba Glas ljudstva bi morala, vsaj tako menim, ljudi prednostno motivirati za karseda množično volilno udeležbo. Vsa čast programom, a slutim, da bo Kranjec moj še tako modrim mislim in vprašanjem, ki jih bo ta civilna združba postavljala, »osle kazal«. In drugo, kar se mi zdi odločilno za zamenjavo sedanje intelektualno šibke oblasti, je, da bi morali njeni politični tekmeci poiskati močnega, verodostojnega, moralno neoporečnega in sposobnega vodjo, kandidata za bodočega premiera. Kul, oprostite mi, drznem si predvidevati, da vaša ponudba strankarskih veljakov niti slučajno ni zadostna, da bi bil vaš volilni uspeh samoumeven. Naj se še enkrat vrnem k problematiki socialne percepcije: ta se ukvarja s tem, kako se vidiš sam in kako te vidijo drugi. Visoko korelacijo med obema videnjema je domala nemogoče doseči. Prosim vas, potrudite se vsaj malček izkopati iz zaverovanosti v lasten ego.

Josip Meden, Ljubljana