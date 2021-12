Kongresa od blišča do zbadljivk, 2.

Da bodo prihodnje volitve (če bodo) »ne boj, mesarsko klanje«, je čutiti že v predvolilnem času. Čudi me, kako rahel spomin ima Matej Tonin, ki svari, češ da se »po naslednjih volitvah napoveduje vsesplošni revanšizem oziroma kadrovske čistke, izključevanje, stopnjevanje kulturnega boja in vračanje v preteklost«. Naj gospoda spomnim, da je vlada, katere član je tudi on sam, že takoj po izvolitvi zasedala do 3. uri zjutraj in izvedla nekaj »najbolj nujnih zamenjav« v policiji in drugod. »Kadrovske čistke« so se vrstile v naslednji dnevih, tednih in mesecih druga za drugo kot po tekočem traku in še danes jim ni videti konca. Ni podjetja, ki je delno v državni lasti, kjer vlada – katere član je Tonin – ne bi zamenjala vodstva ali članov NS. Kako poimenuje Tonin zamenjavo vodilnih kadrov – tudi uspešnih podjetij – z ljudmi, kjer je njihova vrlina le to, da so »naši«, ne vem. Temu smo v »preteklosti« rekli »kadrovske čistke ali revanšizem«.