Najprej se moramo zavedati, da podobno tarnajo vse države. Nemci vseskozi govorijo, kako imajo vrhunsko akademsko sfero, kar je vsekakor res, da pa manjka prenos raziskav v industrijsko uporabo. No, celo pregovorno pragmatični Američani pravijo, da premalo odkritij iz nacionalnih laboratorijev pride v gospodarstvo. Razlog vidim v zelo različnih kulturah in tudi namenih. Znanost je posledica človeške radovednosti in ničesar drugega. Gospodarstvo je posledica nuje po jelu, če se lahko pesniško izrazim. Seveda je idealno, če oboje povežemo in nam znanost olajša pot do jela in vseh drugih potreb, ki jih imamo. A to uspeva le redkim posameznikom. Državne ustanove in komisije ter službe za prenos tehnologij pa v nobeni državi niso potrebno uspešne, ker običajno ne enega ne drugega (znanosti in gospodarstva, op. p.) ne razumejo dobro. Delo