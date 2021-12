Slaba dva meseca po izbruhu afere, ko naj bi se člani najožjega kroga zaupnikov Sebastiana Kurza med leti 2016 in 2018 dogovarjali o izdelavi javnomnenjskih raziskav, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ljudske stranke (ÖVP) kot druge javnomnenjske raziskave, zato da bi Kurz lahko prevzel vodenje stranke od takratnega predsednika ÖVP Reinholda Mitterlehnerja, je 35-letni nekdanji avstrijski kancler napovedal popolni umik iz avstrijske politike. To je sokrojil zadnjih deset let. S tem je Kurz sprožil plaz kadrovskih rošad v ljudski stranki, pa tudi na čelu vlade. Svoj odstop iz mesta kanclerja je namreč napovedal tudi Alexander Schallenberg.

To je storil preden bo jutri ljudska stranka odločala o novem šefu stranke in s tem tudi novim kanclerskim kandidatom. To naj bi predvidoma postal notranji minister Karl Nehammer Schallenberg je pojasnil, da bo odstopil takoj, ko bo imenovan nov vodja ÖVP. »Trdno sem prepričan, da mora oba položaja – šefa vlade in vodje avstrijske stranke, ki je dobila največ glasov na volitvah – spet imeti ista oseba,« je sporočil avstrijski kancler in tako napovedal svoj skorajšnji odstop.

Odstopni govor brez emocij Potem ko je oktobra odstopil z mesta kanclerja in vodenje avstrijske vlade prepustil dotedanjemu zunanjemu ministru Alexandru Schallenbergu, se je Kurz danes umaknil tudi iz mesta predsedujočega ÖVP in vodje poslanske skupine ÖVP. Kot razlog za umik iz politike je navedel, da je v zadnjih mesecih, ko je doživljal podtikanja, izgubil navdušenje nad politiko, k odločitvi pa je prispevalo tudi rojstvo njegovega sina, saj je ugotovil, da razen politike v življenju obstajajo še druge pomembne zadeve. Njegov govor je bil presenetljivo neemocionalen. Kurzev umik je presenečenje, saj so predvsem v opozicijskih strankah v zadnjih tednih menili, da se je nekdanji kancler v poslanske klopi preselil le začasno in načrtuje svojo vrnitev v vlado. V svoji odstopni izjavi je dejal, da je hvaležen za vse izkušnje v avstrijski politiki v zadnjih desetih letih, ko je služboval kot državni sekretar, zunanji minister in slednjič še kot avstrijski kancler.