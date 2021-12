Po še ne dokončno preštetih glasovih nedeljskih volitev v Hondurasu kaže, da bo januarja vodenje države prvič v zgodovini prevzela ženska. To je 62-letna kandidatka levice Iris Xiomara Castro Sarmiento. Prejela je 52,7 odstotka glasov. Drugi je s 34,5 odstotka župan glavnega mesta Tegucigalpa Nasry Asfrura, kandidat vladajoče Nacionalne stranke, na tretjem mestu pa je pristal Yani Rosenthal, kandidat Liberalne stranke. Za predsedniški položaj se je potegovalo 14 kandidatov, za najmočnejša pa sta veljala tekmeca iz dveh vodilnih strank, ki sta si v zadnjih 120 letih podajali oblast, to sta Nacionalna stranka, ki jo vodi odhajajoči konservativni predsednik Juan Orlando Hernández, ter Liberalna stranka. A v tekmo se je podala tudi nova napredna stranka Libre s kandidatko, ki ji je v nedeljo, kot vse kaže, uspelo presekati to tradicijo.

Čudno preštevanje glasov Predsednik volilne komisije pravi, da je bila udeležba z več kot 68 odstotki od 5,1 milijona volilcev zgodovinska. Poleg predsednika so volili tri podpredsednike in 128-članski parlament, dvajset poslancev regionalnega srednjeameriškega parlamenta ter 298 županov. Preštevanje glasov je bilo zamudno in negotovo. V ponedeljek zjutraj ga je volilna komisija brez pojasnila prekinila in ga nadaljevala v sredo, potem ko je Asfrura priznal poraz in čestital Castrovi. To je pomenljivo storila tudi ameriška administracija. Z zmago Castrove je konec dvanajstletne vladavine Nacionalne stranke. Ta je junija 2009 podprla državni udar proti njenemu soprogu Manuelu Zelayi, ki je bil kot kandidat Liberalne stranke leta 2006 izvoljen na čelo države. Proti njegovi nezakoniti odstavitvi je Castrova organizirala proteste, po izvolitvi Porfiria Loba iz vrst Nacionalne stranke za novega predsednika države (2010–2014) pa ustanovila levičarsko stranko Libre. Za najvišji položaj v državi se je neuspešno potegovala že leta 2013, takrat jo je premagal sedanji predsednik Hernandez iz Nacionalne stranke. Na volitvah štiri leta pozneje je Castrova podprla skupnega opozicijskega kandidata, a je Hernandez dobil drugi mandat, čeprav ustava dopušča le enega.