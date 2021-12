S tem bodo, tako ministrski zbor, do konca tega leta preprečili množično obiskovanje turističnih krajev in gostinskih lokalov ter prispevali k zmanjševanju števila okužb. S podaljšanjem veljavnosti bonov 21 želi vlada spodbuditi povpraševanje domačih gostov tudi v prvi polovici prihodnjega leta.

Po podatkih finančne uprave je bilo od začetka unovčevanja novih bonov, to je od 16. julija letos, do 28. novembra unovčenih 1.429.381 bonov v skupni vrednosti 99,8 milijona evrov. To je le 53 odstotkov zneska potencialno vseh unovčenih bonov 21. Daleč največ novih bonov, kar 46 odstotkov, so upravičenci porabili za plačilo gostinskih storitev, 35 odstotkov v turizmu, trinajst odstotkov na področju kulture (od tega približno dve tretjini za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov) in šest odstotkov za športne aktivnosti.

Finančna uprava nam je posredovala tudi najnovejše podatke o porabi turističnih bonov, ki veljajo od 19. junija lani, z njimi pa je mogoče plačevati le prenočitve oziroma prenočitve z zajtrkom. Do 28. novembra letos jih je bilo unovčenih nekaj več kot 1,7 milijona v skupni vrednosti 243,4 milijona evrov. To je 68 odstotkov zneska potencialno vseh unovčenih bonov. Podaljšanje njihove veljavnosti do sredine prihodnjega leta bo urejeno v novem interventnem zakonu za preprečevanje epidemije in omilitev njenih posledic, ki naj bi ga v kratkem sprejel državni zbor.