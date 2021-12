Na današnji seji sveta DeSUS bi morala stranka potrjevati volilni program, predsednik stranke Ljubo Jasnič pa je pričakoval tudi mandat za morebitno sodelovanje ali povezovanje stranke z drugimi.

Glede na neuradne informacije pa naj bi v stranki znova prišlo do razdvajanja v stališčih do aktualnih tem, kot je Urh dejal za Večer, pa tudi do problematiziranja njegovega vodenja sej. Pri tem je Urh za časnik povedal, da ga Jasnič ni zaščitil.

Po njegovih besedah so hkrati z njim sejo med drugim zapustili vsi člani sveta stranke z Gorenjske. »Potem je prevzel vodenje podpredsednik stranke Emil Kumer, ki pa so ga ozmerjali z 'budalo'. Gospod Kumer je potem tudi odstopil,« je Urh povzel za Večer.

Da je bilo dogajanje pestro, priča tudi izjava poslancev Franca Jurše, Ivana Hršaka in Branka Simonoviča, ki so že med sejo sporočili, da se distancirajo od dejanj vodstva stranke na današnji seji sveta stranke.