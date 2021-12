Mohorič je z novim predsednikom KZS Pavlom Marđonovićem podpisal pismo o nameri, s katerim se obe strani zavezujeta k pomoči in razvoju kolesarstva predvsem na starostno zelo občutljivi ravni mladincev in mladink.

»Odkar sem postal poklicni kolesar, sem razmišljal, kako bi pomagal in vlagal nazaj v lokalno okolje ter pomagal še ostalim, da bi imeli možnost, da bi nekoč postali poklicni kolesarji. Že nekaj let se poigravam z mislijo, da bi ustanovil fundacijo ter otrokom in mladim omogočil, da se ukvarjajo s kolesarstvom. Seveda z možnostjo, da nekaterim tudi uspe in se prebijejo na raven svetovne serije,« je sprva o željah dejal 26-letnik iz Podblice.

Bahrain Victoriousa že pokazala zanimanje.

Zaveda se, da je zdaj, ko slovensko kolesarstvo beleži sijajne rezultate na mednarodni ravni, pravi trenutek za ustanovitev fundacije, stroške zagona pa bo vsaj za zdaj kril iz svojega žepa. Upa pa, da bodo k projektu pristopila tudi številna podjetja, ki so po besedah kolesarja Bahrain Victoriousa že pokazala zanimanje.

Povod za ustanovitev fundacije so predvsem dobri temelji v mladinskih vrstah. Mohorič bo tesno sodeloval s KZS tudi pri mladinski kolesarski reprezentanci, ki jo bo v prihodnjem mandatu vodil Nace Korošec. Z njim je 26-letnik, ki je na lestvici Mednarodne kolesarske zveze za leto 2021 zasedel visoko 12. mesto, že vzpostavil stik.

Pomagati želi predvsem z izkušnjami in bogatim znanjem, ki ga je pridobil v uspešni karieri. »Tudi sam se bom pojavil na skupnih pripravah, ki jih bomo opravili v okviru reprezentance in fundacije. Glede na to, da si želim pomagati vsem v Sloveniji, ne le v enemu klubu, se mi zdi najbolj smiselno, da pomagam skozi reprezentanco, zaradi tega sodelovanje s kolesarsko zvezo. Seveda gre tudi za finančno pomoč, ker če želiš dobro izpeljati program za mladince, je to večji zalogaj kot v časih, ko sem bil sam mladinec. To bo pomagalo, da bodo imeli fantje ne le enakovredno priložnost kot ostale reprezentance po Evropi, da pridejo med najboljše, ampak celo boljše izhodišče,« je prepričan dvakratni svetovni prvak v mlajših selekcijah.

Poudaril je, da se bo fundacija osredotočila na mladince na poti med poklicne kolesarje. Po drugi strani pa bo pomagala na lokalni ravni z večjim številom dirk za dečke in deklice. Cilj je najti tiste posameznike, ki imajo veliko željo, a ne prihajajo iz družin, ki bi si lahko privoščile nabavo drage opreme in koles za ukvarjanje s kolesarstvom. Obenem se bodo priključili čim večjemu številu dogodkov, ki promovirajo kolesarstvo kot rekreacijo ter zdrav način življenja.

Veliko vlogo bo pri tem imela tudi kolesarska zveza, ki ji v zadnjih mesecih predseduje Pavel Marđonović. Po podpisu pisma o nameri je prvi mož KZS spregovoril o sodelovanju z Mohoričem.

»V čast mi je, da bo Matej podpiral kolesarsko zvezo in konkretno mladinsko reprezentanco. Ta je izjemno pomembna v razvoju kolesarjev v zelo občutljivi starosti med 15 in 17 let. V teh letih se že kažejo potenciali za vrhunske rezultate in morebiten skok med poklicne tekmovalce. V mladinskih vrstah imamo trenutno 25 odličnih fantov iz šestih različnih klubov, ki imajo potencial slediti Matejevim uspehom,« je uvodoma dejal predsednik KZS.

»Matej je izjemen analitik in se poglobi v detajle kolesarstva. Tudi iz tega zornega kota je idealen in neprecenljiv za podporo, ne samo finančno, temveč tudi strokovno in motivacijsko. Ne le za fante, ampak tudi za zvezo in reprezentanco. Zveza bo naredila vse, kar je v njeni moči, da podpremo fundacijo in mladinsko reprezentanco,« je še dodal Marđonović.

Osnovno težavo razvoja slovenskega kolesarstva Mohorič vidi predvsem na nižjih ravneh ali na dnu tako imenovane kolesarske piramide. »Imamo neverjetne uspehe treh najboljših kolesarjev, sama piramida pa ne stoji najbolj trdno. Lotili se bomo tega od samih temeljev in jih skušali ojačati ter popraviti, kot je treba in kot pritiče državi, ki ima tri kolesarje med najboljših 15 v svetovni seriji. Tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič delata v podobni smeri in upam, da lahko pomagamo otrokom in mladini ter vzpostavimo sistem vzgoje mladih kolesarjev, da bodo imele tudi naslednje generacije v svojih vrstah kolesarje, ki bodo posegali v sam vrh poklicnega športa,« je o tekmovalnem vidiku dejal 26-letni Gorenjec.