Na gospodarskem ministrstvu so povedali, da so organe nadzora pri družbi Gen-I tudi pozvali, da preverijo skladnost vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov v skladu z določili zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti (t .i. Lahovnikov zakon) v preteklih letih. Poudarili so, da so pogodbena določila, ki niso v skladu s tem zakonom nična.

Ob tem so na ministrstvu pozvali odgovorne, da v skladu z zakonom zahtevajo vračilo preveč izplačanih prejemkov in da jih seznanijo z vsemi aktivnostmi za vzpostavitev zakonitega stanja.