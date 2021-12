Kot so v utemeljitvi k nagradi zapisali v uradu predsednika republike, je Šturm s svojim znanjem in ugledom pomembno prispeval k demokratizaciji Slovenije že v prelomnem času pred letom 1990. S številnimi prispevki in predlogi je sodeloval pri preoblikovanju ustavnega sistema in prehodu v ustavno demokracijo.

Lovro Šturm se je rodil leta 1938 v Ljubljani. Leta 1961 je diplomiral iz prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Znanstveno kariero je začel na Inštitutu za javno upravo pri ljubljanski pravni fakulteti in bil od leta 1972 do 1984 njegov predstojnik. Naziv doktorja pravnih znanosti je pridobil leta 1966 na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je od leta 1971 predaval upravno pravo, kot redni profesor od leta 1986. Izpopolnjeval se je tudi v Strasbourgu.

Bil je strokovnjak na področju upravnopravnih znanosti in javne uprave ter avtor več kot 50 samostojnih publikacij in 120 znanstvenih razprav, med drugim tudi s področja prava okolja, varstva človekovih pravic in svoboščin. Bil je tudi predsednik sveta in znanstvenega sveta Inštituta za javno upravo, član uredniškega odbora vestnika Inštituta za javno upravo ter pozneje revije Javna uprava. Pri prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je bil član Republiške volilne komisije.

V letih 1990-1998 je bil sodnik ustavnega sodišča, v letih 1997-1998 pa tudi njegov predsednik. Uveljavil se je na področju upravnopravnih znanosti, javne uprave in pravne informatike. Posebej pomemben je njegov znanstveni prispevek na področju varstva osebnih podatkov, celovitem pravnem varstvu okolja, zakonitosti delovanja uprave ter načelih sorazmernosti pri presoji aktov in dejanj javne oblasti.

Kot predsednik Ustavnega sodišča je oblikoval in uveljavil novo vlogo sodišča z leta 1994 sprejetim novim zakonom o ustavnem sodišču. Kot so še lani zapisali v predsednikovem uradu, je rezultat njegovih prizadevanj tudi javno objavljanje vseh odločb in sklepov, kar je pripomoglo k utrjevanju pravne varnosti, prav tako pa ne gre spregledati njegovega pionirskega dela glede interpretacije številnih določb slovenske ustave.

Po prenehanju funkcije ustavnega sodnika je Šturm med drugim predsedoval slovenski delegaciji mešane diplomatske komisije za ugotovitev in označitev slovensko-hrvaške meje od julija 1999 do decembra 2000.

V letu 2000 je bil v vladi Andreja Bajuka minister za šolstvo in šport kot nestrankarski kandidat iz kvote SLS+SKD, od 2004 do 2008 pa je bil pravosodni minister v vladi Janeza Janše iz kvote NSi.

Ko je Slovenija od januarja do junija 2008 predsedovala Evropskemu svetu, je kot predsedujoči vodil Evropski svet v sestavi ministrov za pravosodje EU. Vodil je zasedanja sveta ministrov in prispeval k sprejetju številnih pravnih instrumentov EU s področja varstva človekovih pravic, varstva okolja, pri uporabi mediacije in boju proti terorizmu na ravni EU.

Šturm je bil tudi direktor Inštituta za pravo človekovih pravic in predsednik Zbora za republiko. Deloval je v mednarodnih organizacijah OECD, OZN in Evropskem centru za koordinacijo raziskovanj na področju družbenih znanosti.

Je prejemnik različnih nagrad, priznanj in častnih nazivov. Z odlokom odbora Evropskega parlamenta je leta 2012 prejel priznanje Civil Europeo Praemium, leta 2013 pa mu je Univerza v Ljubljani podelila častni naziv zaslužni profesor.