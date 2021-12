V bolnišnicah danes zdravijo 14 covidnih bolnikov manj kot v sredo, medtem ko intenzivno nego potrebujejo trije bolniki več. Najmlajši covidni bolnik v bolnišnici je star 27 let, prav toliko je star najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno nego, kažejo podatki vlade.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 33.527 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje okužb znaša 1986, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 1591.

Število aktivnih okužb je bilo v sredo za 1500 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa znaša 77 primerov manj. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 73.

V sredo so opravili tudi 79.162 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.232.174 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.151.722 ljudi oz. 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 75 odstotkov starejših od 50 let.

S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 304.343 ljudi, kažejo podatki vlade.