Zaradi širjenja nove koronavirusne različice omikron je vlada v sredo na dopisni seji spremenila pravila za vstopanje v državo, odlok, ki je bil v sredo zvečer objavljen v uradnem listu, pa je začel veljati danes.

Ob vstopu v Slovenijo je tako za osebe, ki imajo prebivališče ali so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v omenjenih sedmih državah, še naprej obvezna desetdnevna karantena, po novem pa morajo ti potniki opraviti tri PCR-teste.

Prvega morajo opraviti takoj po vstopu v Slovenijo, nato pa še peti in deseti dan po napotitvi v karanteno na domu. Obvezne karantene ne morejo predčasno prekiniti.

Osebe, ki so iz teh držav vstopile v Slovenijo v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo tega odloka, morajo o tem obvestiti interventno številko 113 in se odpraviti v karanteno na domu za deset dni od datuma vstopa v Slovenijo. PCR-test morajo opraviti takoj po klicu in na zadnji dan karantene na domu.

Še vedno velja, da se tujcem brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo iz teh držav, vstop ne dovoli.

Kot so v sredo sporočili po seji vlade, ta svetuje, da osebe, ki prihajajo iz držav, ki niso na seznamu, a je bil tam potrjen omikron, ob vstopu v Slovenijo opravijo hitri test.