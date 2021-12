Če v vsakdanjih pogovorih besedno zvezo »lanski sneg« skladno z njenim prenesenim pomenom uporabljamo, kadar želimo poudariti nepomembnost nečesa v sedanjosti, pa je bil prav lanski sneg na Pokljuki pred nekaj tedni deležen osrednje pozornosti. S pomočjo lanskega in predlanskega snega, shranjenega na posebni deponiji, so namreč na tej gorenjski planoti v Športnem centru Pokljuka na Rudnem polju že na začetku novembra uredili kilometer in pol prog za smučarske tekače. Te niso bile na voljo samo tistim, ki smučarski tek ali biatlon trenirajo, pač pa jih lahko uporabljajo tudi rekreativni tekači.

Izpraznili deponijo lanskega in predlanskega snega Delavci Športnega centra Triglav Pokljuka so v sodelovanju s Športnim društvom Pokljuka poskrbeli, da je bila Pokljuka prvi zimskošportni center v Sloveniji, kjer so bili smučarski teki mogoči na snegu. Proge so bile urejene za drsalno tehniko in rekreativnim tekačem ter drugim snežnim navdušencem na voljo vsak dan od 12. do 16. ure. Kot je znano, je uporaba smučarskotekaških prog na Pokljuki plačljiva, dnevna vozovnica stane šest evrov, cenik je objavljen na spletni strani Športnega centra Triglav Pokljuka. Tam objavljajo tudi obvestila, kdaj smučarski teki niso možni, saj morajo proge tudi urejati. Za potrebe ureditve proge je športni center izpraznil deponijo, na kateri je bilo 12.000 kubičnih metrov snega iz lanske in predlanske zime. Na Pokljuki je tako najboljšim slovenskim biatloncem in tekačem pred začetkom sezone omogočen tudi prepotreben trening na snežni podlagi. »Še en razlog, da smo sneg razgrnili in pripravili že tako zgodaj, je to, da v letošnji zimski sezoni Pokljuka ne bo gostila tekmovanja za svetovni pokal, bo pa gostila odprto evropsko prvenstvo in pokal IBU v biatlonu za mlajše člane, ki bo potekal od 17. do 23. januarja prihodnje leto,« so nas opozorili. V športnem centru se tako v teh dneh osredotočajo na zagotavljanje kakovostnih pogojev za trening športnikov in užitek rekreativcev.