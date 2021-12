Slovenija Trenutno (še) velja pogoj PCT (cepljenje, prebolelost ali testiranje). Ob nakupu smučarske vozovnice bo kot lani treba pokazati veljavno potrdilo PCT in osebni dokument. Izjema še vedno ostajajo otroci, ki so mlajši od 12 let. Tudi letos bo uporaba zaščitne maske potrebna v notranjih prostorih, na javnih prevozih (žičnice) in tudi zunaj, če med osebami, ki niso iz istega gospodinjstva, ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Maska iz blaga ni dovolj, obvezna je uporaba kirurške maske ali maske FFP2 (med izjeme glede uporaba mask pa sodijo samo otroci, mlajši od 6 let).

Italija Še vedno je treba za vstop v Italijo imeti evropsko digitalno covidno potrdilo s QR-kodo. Potniki morajo pred vstopom v Italijo izpolniti elektronski obrazec na spletni strani: https://app.euplf.eu/. Po pisanju nekaterih italijanskih medijev obstaja možnosti o zaostritvi pogojev samo na potrdilo PC, saj želijo izpeljati smučarsko sezono. Prav tako naj bi se število oseb v zaprtih žičniških napravah (gondola) znižalo na 80 odstotkov. Dolomiti Superski je že pripravil mobilno aplikacijo, kjer bodo smučarji potrdili smučarsko vozovnico in tudi covidno potrdilo, ki bo omogočalo smučanje in uporabo žičnic na italijanskih smučiščih – izjema so otroci, mlajši od 12 let. Na smučiščih je obvezna uporaba zaščitnih mask, kirurške ali FFP2 (izjema so otroci, mlajši od 6 let).

Avstrija Tudi avstrijski sosedje na smučišča ne bodo spustili smučarjev brez potrdila PC (V Avstriji mu rečejo 2G). Izjema pri potrdilih na smučišču so otroci, mlajši od 12 let. Za mladostnike iz tujine, stare od 12 do 18 let, v Avstriji še pripravljajo posebna pravila.

Francija Trenutno za smučanje in uporabo žičnic ne bo potrebno evropsko digitalno covidno potrdilo, bo pa potrebna uporaba zaščitne maske. Prav tako bo treba pred prihodom v državo izpolniti obrazec za vstop ter imeti covidno potrdilo. To je obvezno tudi za obisk restavracije, tudi za zunanje terase. Izjema so otroci, mlajši od 12 let. Zaščitne maske bodo potrebne na zaprtih žičniških napravah in mestih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje.

Švica Za zdaj Švica ni dala posebnih zahtev glede covidnih potrdil, smučišča pa so tisa, ki sama odločijo, ali bodo smučarji pri njih potrebovali potrdilo PCT. To pa je potrebno za obisk restavracij – izjema so otroci, mlajši od 16 let. Na smučiščih bodo še vedno veljala pravila glede medosebne razdalje in na zaprtih žičnicah bo treba nositi zaščitno masko.