Decembrski prazniki se hitro približujejo. Žal veliko prostih dni okoli božiča in novega leta ne bo, je pa skok na Obalo vedno dobra ideja. In tako za tiste, ki si bodo vzeli nekaj dni za oddih, kot za dnevne obiskovalce so mesta ob morju poskrbela za pravo praznično vzdušje.

V Portorožu letos tudi drsališče

Praznične luči se bodo v občini Piran prižgale 3. decembra. Na ta dan se bo odprl tudi božično-novoletni sejem v parku hotela Kempinski Palace, ki bo od 20. decembra do 2. januarja odprt vsak dan, do takrat pa poteka le ob koncih tedna. Kot so napovedali pri Turističnem združenju Portorož, si želijo obiskovalcem pričarati praznično vzdušje, a hkrati poskrbeti za njihovo in našo varnost. »Zato bodo vsi dogodki potekali v skladu z aktualnimi odloki in priporočili NIJZ. Za obisk sejma bo obvezen pogoj PCT, določena bo smer gibanja, priporočena bo varnostna razdalja med obiskovalci, med stojnicami bo zagotovljena ustrezna razdalja, v parku pa ne bo organiziranih dodatnih spremljevalnih prireditev. Seveda se bomo ob morebitni spremembi ukrepov nemudoma prilagodili,« so še povedali.

Letošnja novost bo drsališče v nekdanjem skladišču soli Grando v Portorožu. To bo odprto od 15. decembra do 15. januarja. Lep praznični program so pripravili tudi v Avditoriju Portorož, kjer bodo decembra potekale številne predstave za otroke in odrasle ter koncerti različnih izvajalcev. Med drugim bodo v Avditoriju in v piranskem gledališču Tartini nastopili Slavko Ivančič in Drago Mislej - Mef, Žiga Rustja, Jure Lesar, Romana Krajnčan in Daniel Malalan, Oto Pestner in 3 Big Band Orchestra, Orkester Slovenske filharmonije in Tadej Toš. Kar nekaj prireditev pa pripravljajo še drugi organizatorji. V Piranu bo od 22. decembra do 2. januarja potekala Tartinijeva božičnonovoletna tržnica. Manjkal ne bo niti tradicionalni novoletni skok v morje 1. januarja 2022 na portoroški plaži. Več o decembrskih prireditvah najdete na spletni strani www.portoroz.si.