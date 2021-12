Večina Zagrebčanov in rednih obiskovalcev, ki se v hrvaško prestolnico vračajo v času adventa, se bo strinjala, da je Zagreb eno najlepših mest ravno v prazničnem času.

Advent so v Zagrebu porazdelili na 15 lokacij

Adventnih »kotičkov« v mestu Zagreb je zares obilo. Zabava, odlična hrana in pijača, prireditve za otroke, takšni in drugačni kulturni dogodki ter resnično božično doživetje vas bodo spremljali na številnih zagrebških ulicah. Ob tradicionalnih hrvaških igračah, ki so motiv letošnjega Adventa Zagreb, poseben poudarek letos namenjajo kulturnim in glasbenim dogodkom, ki bodo obiskovalce na najlepši način pospremili v praznično razpoloženje in pričakovanje božiča. V času prireditve Advent v Zagrebu bo na sporedu kar 14 glasbenih programov s skupno 129 koncerti, kjer bodo med drugim nastopili zagrebški solisti, Zagrebški komorni orkester in številni drugi vrhunski hrvaški glasbeniki ter mladi zvezdniki, pred katerimi je obetavna prihodnost. Nekaj zagrebških muzejev, kot so Muzej umetnosti in obrti, Etnografski muzej, Muzej razpadlih razmerij in Muzej čokolade, se bo vključevalo v občasne programe in druge dogodke, kot so: predstave v HNK, Gavella v tunelu Grič, Projekt Ilica: Q'ART, Advent Run, Advent v Vidri in posebni programi, ki so pripravljeni za najmlajše.

Letos ni najbolj priljubljene atrakcije, Ledenega parka na Tomislavcu, niti hiše na Zrinjevcu. Namesto drsališča na Tomislavcu so tam postavljene silhuete drsalcev. Je pa mesto skupaj s partnerji uredilo enajst lokacij v Donjem mestu: Trg bana J. Jelačića, park Zrinjevac, Trg J. J. Strossmayerja, Trg kralja Tomislava, Evropski trg, prehod Oktogon, Trg Republike Hrvaške, Trg Mažuranića, Matica hrvaških obrtnikov, ALU in Tunel Grič ter štiri v Gornjem gradu: Trg sv. Marka, Park Bele IV., Gradeška planota in Strossmayerjeva promenada.