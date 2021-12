Vzporedno z desetdnevnim zaprtjem javnega življenja so v Avstriji začasno prepovedali tudi sejme. Na Solnograškem so sicer že pred tem napovedali zaprtje javnega življenja do božiča. »Lučke bodo gorele, stojnice bodo zaprte,« je dejal vodja društva Salzburški božični sejem Wolfgang Haider in hkrati ocenil, da bo škode za dva milijona evrov. Ena od priljubljenih adventnih klasik je Gradec, ki je zlahka dosegljiv tudi za enodnevni izlet. Organizatorji so sicer optimistični, da bi lahko sejem v primeru sprostitve omejitev ponovno odprli že 13. decembra. V primeru, da bodo omejitve odpravili šele 24. decembra, se jim sejem ne splača več. S podobnimi težavami se ukvarjajo tudi na Dunaju, kjer so sejem sicer odprli že 12. novembra.

München ukinil praznične tržnice Še slabšo epidemiološko sliko imajo v Nemčiji, kjer so se nemške zvezne dežele in nemška vlada dogovorili za ostrejše ukrepe za zajezitev pandemije. Ti prinašajo omejitve za necepljene ter uvedbo obveznega cepljenja za določene skupine. V Nemčiji so božični sejmi tradicija že od 15. stoletja, ko so rokodelci in peki dobili posebna dovoljenja, da so svoje izdelke v predbožičnem času prodajali na mestnih trgih, ukrepi pa lahko letos sejme po celotni državi znova ogrozijo. Bavarske oblasti so sicer že odpovedale vse praznične stojnice, kar je med drugim prekrižalo načrte Nürnbergu, kjer so do zadnjega vztrajali, da bodo znameniti božični sejem odprli še pred prvo adventno nedeljo. Prestolnica Bavarske je božični sejem odpovedala že pred tem. Sejmov letos ne bo niti v zvezni deželi Saška, kjer je stopnja precepljenosti najnižja v Nemčiji. Še vedno pa sta pod vprašajem sejem v Dresdnu, ki velja za najstarejši nemški božični sejem, in sejem v Leipzigu.