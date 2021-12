Ameriški in ruski zunanji minister Antony Blinken in Sergej Lavrov se bosta danes srečala ob robu dvodnevnega zasedanja zunanjih ministrov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Švedskem. Med 57 državami članicami so tako Ruska federacija kot Združene države, dialog zunanjih ministrov pa bo bržkone dobrodošel po ostrih izmenjavah, ki jih je bilo slišati ob včeraj končanem srečanju zunanjih ministrov zveze Nato v Latviji.

Blinken je včeraj denimo Rusiji zagrozil z ekonomskimi sankcijami, kakršnih niso sprejeli še nikoli, in drugimi posledicami, če bi izpeljala invazijo na vzhod Ukrajine, o kateri v Natu in Ukrajini veliko ugibajo zaradi kopičenja ruskih sil ob meji. »Ne vemo, ali je predsednik Putin sprejel odločitev, da izpelje invazijo. Vemo pa, da namešča takšne vojaške zmogljivosti, da to lahko stori na hitro, če se odloči,« je dejal Blinken v Rigi.

Rusija pravi, da gre za redne vojaške vaje in da je Ukrajina tista, ki kopiči vojsko. Putin je včeraj tudi dejal, da želi od zveze Nato pravna jamstva, da se zavezništvo ne bo širilo na vzhod. »Predlagamo, da se o tem vprašanju začnejo pogovori,« je dejal na slovesnosti ob sprejemu poverilnih pisem tujih veleposlanikov v Kremlju. »Potrebujemo pravna jamstva, saj naši zahodni kolegi niso izpolnili svojih ustnih zavez,« je dejal Putin. Moskva trdi, da je po koncu hladne vojne dobila zagotovila, da ne bo Natove širitve na vzhod, na Zahodu pa pravijo drugače.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v parlamentu pozval k dvostranskim pogovorom z Rusijo o končanju napetosti na ukrajinskem vzhodu. Dejal je, da končanje konflikta s proruskimi separatisti ne bo mogoče brez pogovorov z Moskvo in da je to pač resnica, četudi morda boleča.