Naj se študije končno spremenijo v tire

Posodobitve železniške proge med Ljubljano in Brezovico in naprej proti Divači ni mogoče pospremiti drugače kot z odobravanjem. Proga bo po prenovi sodobnejša, zanesljivejša, varnejša in tudi malenkost hitrejša. Zaradi nove proge in protihrupnih ograj naj bi se bistveno zmanjšal hrup, invalidi bodo po ureditvi dvigal lahko končno uporabljali postajališče Tivoli. V naslednjem koraku se napoveduje prenova železniške postaje Brezovica in postajališča Vnanje Gorice.