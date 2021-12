Dve leti po tem, ko se je nova evropska komisija predsednice Ursule von der Leyen ob nastopu mandata opredelila za prvo »geopolitično evropsko komisijo«, je predstavila svoj največji geopolitični projekt doslej. Z milijardnimi vložki v svetovno infrastrukturo, predvsem za zeleni prehod in digitalizacijo, se namerava Evropska unija v prihodnjih letih zoperstaviti rastočemu globalnemu vplivu Kitajske.

Osem let po začetku kitajske globalne iniciative En pas – ena cesta, ki jo je v življenje priklical kitajski predsednik Xi Jinping, zanjo pa je bilo doslej namenjenih 1200 milijard dolarjev, Evropska unija zaganja svojo iniciativo Globalna pot (Global Gateway). Z njo namerava v svoji neposredni soseščini na Balkanu, vzhodu in jugu integracije ter na drugih celinah (v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki) državam ponuditi svoje investicije v njihovo infrastrukturo, in to pod drugačnimi pogoji, kot so jih bile doslej deležne od kitajskih investitorjev. »Države imajo svoje izkušnje s kitajskimi investicijami. Potrebujejo boljše in drugačne ponudbe,« je ob predstavitvi iniciative dejala von der Leynova.

Pogoj bo spoštovanje vladavine prava EU se torej loteva svoje »svilne ceste«, ki bo po napovedih precej drugačna od novodobne kitajske različice trgovinske transverzale Marca Pola, s katero je Peking od leta 2013 krepil svoje gospodarstvo v 70 državah sveta ter tam širil svoj vpliv s ponujanjem cenenih posojil, zaradi katerih pa so mnoge države v razvoju padle v dolžniško past do Pekinga. Države, ki bodo hotele v okviru pobude Globalna pot pridobiti evropska sredstva za projekte, od katerih bodo imeli koristi ljudje, bodo morale izpolnjevati pogoje vladavine prava in spoštovanja visokih standardov človeških, socialnih in delavskih pravic, pojasnjujejo v evropski komisiji. Hkrati bo pri odločitvah za investicije Evropska unija sledila svojim strateškim ciljem, je dejala von der Leynova: »To bo nov strateški pristop k investicijam.« Primerjalna prednost v primerjavi s kitajskimi investicijami naj bi bila po besedah predsednice evropske komisije tudi ta, da ne bo prihajalo do nevzdržnih dolžniških ravni. Evropska unija namerava z investicijami v infrastrukturo za zeleni prehod, digitalizacijo, prometne povezave, zdravstvo (tudi izgradnjo obratov za izdelavo cepiv), šolstvo in na področje raziskav državam v razvoju ponuditi do 300 milijard investicij v obliki javno-zasebnih partnerstev do leta 2027. Projekte za vlaganja nameravajo sooblikovati skupaj z vladami in lokalnimi skupnostmi držav v razvoju. EU bo iz skladov in ob pomoči evropskih finančnih institucij (EIB, EBRD) državam namenila tako nepovratna sredstva kot posojila, k investicijam in prenosu znanja pa želi privabiti tudi zasebna evropska podjetja, ki so že prisotna v državah v razvoju.

Dopolnjevanje ameriške pobude Kot je pojasnila von der Leynova, bo evropska globalna pot dopolnitev podobnih prizadevanj ZDA in njihove iniciative Zgradimo nazaj boljši svet. To je sicer letos poleti posvojila skupina sedmih najrazvitejših gospodarstev na svetu (G7) kot svoj 40 milijard dolarjev obsežen projekt vlaganj v infrastrukturo držav v razvoju do leta 2035. Tudi ta projekt velja za zoperstavljanje kitajskemu vplivu. Sicer pa se tudi Kitajska pripravlja na spremembe svojih investicij v okviru svoje pobude, ki se zdaj imenuje Pas in cesta. Poslej naj bi financirala več projektov za energetski prehod, so se v Pekingu odločili oktobra. Na različnih inštitutih, ki spremljajo kitajske investicije po svetu, sicer ugotavljajo, da so se te v zadnjih letih zmanjšale. Po podatkih kitajskega inštituta Green BRI so se v 138 državah leta 2019 zmanjšale za kar 54 odstotkov v primerjavi z letom prej. Močan upad so zaznali tudi pri investicijah na afriški celini. Po podatkih mednarodnega pravnega podjetja Baker McKenzie so v 40 afriških državah, ki so del pobude Pas in cesta, kitajske investicije lani znašale manj kot tretjino (tri milijarde dolarjev) tistih leta 2017 (11,1 milijarde dolarjev). Upad kitajskih investicij naj bi bil po ocenah analitikov tudi posledica koronske krize.

Dr. Zlatko Šabič: Projekt koristen tudi za vpliv EU na mednarodnem parketu »Pobudo EU pozdravljam, saj je koristna v več smereh. Koristna je na primer za Afriko, sploh če bi evropske investicije prispevale k razvoju celine tako, da bi se ta začela mnogo bolj uveljavljati kot proizvajalec izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Koristna je za Kitajsko, ki bi v EU dobila spoštovanja vrednega tekmeca, sploh če bo EU znala svoj pristop v Afriki ustrezno utemeljiti. EU ne bi smela dajati vtisa, da gre v osnovi za panično reakcijo ob spoznanju, da je v primerjavi s Kitajsko v Afriki premalo prisotna. EU naj krepi svojo prisotnost na področjih, kjer je najboljša in kjer se že uveljavlja po svetu. Primeren pristop bi bila širitev ambiciozne okoljske politike na Afriko – torej da EU postane ključni partner afriškim državam pri boju proti globalnemu segrevanju. In v tem kontekstu bi bila pobuda koristna tudi za EU, ki običajno le stežka prepriča, da je dejansko sposobna biti akter globalnega pomena. EU namreč nima veliko zgodb o uspehu na zunanjepolitičnem parketu, kar posledično vodi do de facto neupoštevanja EU kot kredibilne institucije, ki lahko vpliva na razvoj mednarodnih odnosov.«