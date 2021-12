Pri diagnosticiranju sistema predstavniške demokracije, ki ga danes uporablja večina držav, imamo velik problem. Številni avtorji predstavljajo različne zamisli za prenovo demokracije. Skoraj pri vseh pogrešam bistveno. Manjka pravilna diagnoza, ki bi omogočala prepoznavo in poimenovanje pojava deficita demokracije.

Brez pravilne diagnoze ni mogoče izbrati pravih rešitev niti spremljati njihove implementacije. Kako bi s pravilno diagnozo poimenovali obolevnost predstavniške demokracije? Gre za »virusno« obolenje političnega sistema. V njem »razsaja« virus, ki so mu izpostavljeni parlamentarci, izvoljeni predstavniki ljudstva. Poimenoval bi ga absolut 21, okrajšano AB 21. V javnosti se okuženost kaže kot prepričanje parlamentarcev, da imajo v svojih rokah absolutno zakonodajno oblast, ki jim je nihče ne more odvzeti.

Zametki tega virusa segajo v drugo polovico 18. stoletja, v čas prve industrijske revolucije, ko je sistem predstavniške demokracije ugledal luč sveta. Že na prvi pogled opazimo, da se danes virus AB 21 po svetu širi z enako dinamiko kot neenakost v svetu. Kaj botruje takšni soodvisnosti med obema pojavoma?

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je to prinesel preobrat v finančni in davčni politiki. Sprožil je neustavljiv proces povečevanja neenakosti v svetu. Vzporedno se je krepila absolutna oblast vladajočih elit. V takšnem okolju je predstavniška demokracija, ki naj bi temeljila na oblasti ljudstva, postajala orodje za uresničevanje hotenj političnih in gospodarskih elit.

Razmah avtokratskega upravljanja držav v sodobnem svetu ni nekaj nepričakovanega. Je le zrcalna slika procesa povečevanja neenakosti v svetu. Demokracija se vedno rojeva na najnižji ravni zadovoljevanja osnovnih (fizioloških) potreb prebivalstva, kot so potrebe po hrani, vodi, oblačilih, spanju, bivališču in spolnosti. In na ravni osnovnih potreb, ko te niso primerno zadovoljene, demokracija tudi ugaša. Obseg neenakosti v svetu je prava podoba demokracije.

Razmere v državah s sistemom predstavniške demokracije, tudi v EU, so takšne, da je edini izhod le še radikalen preobrat. Stališča, da se je treba sprememb lotevati postopno, so tako nesmiselna kot pobude, da bi spet potovali z toplozračnimi baloni. Če pravih sprememb ne bomo dočakali, bo po napovedih četrta industrijska, imenujejo jo »finančno digitalna« revolucija – ta že poteka –, vzpostavila svetovni avtokratski sistem. To bo konec človekovih sanj o enakosti med ljudmi na temelju svobode misli, nazorov, volje, pričakovanj in interesov prebivalstva sveta.

Janez Krnc, Litija