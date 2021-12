»Odkar sem aprila letos postal selektor ženske reprezentance Slovenije, niti na enem treningu nisem imel zbranih vseh vabljenih igralk,« pred današnjim odhodom v Katalonijo pravi 51-letni Dragan Adžić, ki bo Slovenijo prvič vodil na velikem tekmovanju. Že pred začetkom sklepnih priprav na SP je ostal brez poškodovanih Barbare Lazović, Teje Ferfolje, Eme Abine in Nene Černigoj, sodelovanje pa so zaradi različnih obveznosti odpovedale Ana Abina, Iza Bon Brzin in Katarina Regner. Pet igralk Krima Mercatorja je zbolelo (Tija Gomilar Zickero, Manca Jurič, Nataša Ljepoja, Alja Varagić, Nina Žabjek), prav tako tudi Nuša Fegic, Valentina Klemenčič pa je poškodovana.

Velike težave s poškodbami Toda težave s poškodbami imajo tudi igralke, ki so bile na pripravah v Laškem in na dveh tekmah proti Hrvaški v Poreču, ki je zmagala z 28:24 in 29:21. Vratarka Amra Pandžić si je med ogrevanjem pred tekmo v Poreču poškodovala koleno in je morala na magnetno resonanco, Elizabeth Omoregie zadnje štiri dneve zaradi poškodb prsta na levi roki in kolena sploh ni trenirala, Ana Gros po poškodbi stegenske mišice še ni povsem nared, Branka Zec se počasi vrača po poškodbi kolena, ki jo je staknila na aprilski reprezentančni akciji, prvič pa je stala med vratnicama na pripravljalnih tekmah v Poreču proti Hrvaški, ki je na lanskem evropskem prvenstvu na Danskem senzacionalno osvojila bronasto kolajno. Slovenija potuje v Španijo v zelo okrnjeni zasedbi, selektor Adžić pa je včeraj objavil seznam 17 potnic, na katerem od 19 igralk ni bilo več Žive Čopi (Krka) in Mance Jurič (Krim Mercator). »Zaradi vseh okoliščin smo morali načrte spreminjati iz ure v uro, iz dneva v dan, od treninga do treninga. V obrambi, ki naj bi bila naš glavni adut, se najbolj pozna odsotnost njenih stebrov, Lazovićeve in Ferfolje, kar je velik hendikep. Vprašanje je, koliko nam bosta lahko pomagali Pandžićeva in Omoregiejeva, ki sta bili zaradi poškodb brez pravega treninga, največ težav pa imamo z vratarkami. Tekmi s Hrvaticami sta bili dobra priprava za Španijo, a žal nismo igrali v popolni zasedbi,« opozarja selektor Adžić. Črnogorec se zaveda, da v takšnih okoliščinah izplavajo na površje druge igralke, ki dobijo priložnost za igro: »Na to računam tudi v reprezentanci Slovenije. Ko se enim vrata zaprejo, se drugim odprejo.«