Nepreslišano: Dr. Jelena Burnik, vodja mednarodnega nadzora pri informacijskem pooblaščencu

Večina meni, da je elektronska pošta katerega koli ponudnika pač sredstvo dopisovanja. Ampak če je na voljo brezplačno, to pomeni, da se mora z nečim financirati, in financira se z oglasi. Z oglasi pa se financira tako, da podatke o tem, kako to uporabljamo, prodaja naprej oglaševalcem. Ti izluščijo neke profile ljudi in jim prikazujejo na drugih, nepovezanih spletnih straneh oglase. Te povezave ljudem običajno niso jasne. Ko namreč brskate po instagramu za vsebinami o športu, boste zato na neki novičarski spletni strani videli oglase za telovadnice ali nove vrste telovadbe. Naši podatki torej niso le tam, kjer smo jih zaupali, in tudi te povezave, ti tokovi med podjetji ljudem niso jasni, zato je celotna industrija spletnega oglaševanja na meji etičnosti in zakonske skladnosti. En sam podatek, denimo da je ustvarila profil mlada mamica z dvema otrokoma, ki jo zanima šport, lahko gre 10.000 podjetjem po vsem svetu.