»Slovenija gosti ministrsko konferenco, na kateri bodo govorili o pospešitvi evropske digitalne preobrazbe in okrepitvi čezatlantskega sodelovanja, je dejal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Minister je vesel, da ta dogodek utrjuje položaj Slovenije kot nove digitalne zvezde Evrope.« (Vir: siol.net.)

»Ministri EU, pristojni za šport, so v Bruslju podprli evropski model športa, ki med drugim poudarja solidarnost, odprtost tekmovanj in dostopnost športa za vse. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sprejetje resolucije označila za 'zgodovinski dan za šport in Evropsko unijo'.« (Vir: STA.)

No, potem pa se najde tudi notranji minister Aleš Hojs, ki nas kot vedno brez dlake na jeziku postavi na realna tla: »To, kar se dogaja v Calaisu, je drugače. Presenečeni smo, da nas Francozi kot predsedujoče EU o sklicu nedeljskega sestanka (o migrantski krizi, op. ur.) niso obvestili. Pričakoval bi, da bi nas obvestili o takšnih sestankih.« (Vir: Delo.)

Bralci boste pa že sami našli odgovor, čemu smo bližje, Luni iz prvih dveh odstavkov ali trdim tlom iz zadnjega.