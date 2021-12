Dr. Ludvik Bartelj, direktor napredne analitike in algoritemskega trgovanja v Gen-I: Naša naloga je napovedovati, kaj se bo z elektriko zgodilo jutri

Ludvik Bartelj, direktor napredne analitike in algoritemskega trgovanja v največjem slovenskem trgovcu z elektriko, podjetju Gen-I, je strokovnjak s skoraj dvajsetletnimi izkušnjami s področja delovanja trgov električne energije. Ukvarja se s trgom električne energije, analitskimi modeli, razvojem algoritemske podpore pri upravljanju portfelja in optimizacijskimi matematičnimi problemi s ciljem iskanja optimalnega razmerja med donosom in tveganji, ki jih tržni udeleženci prevzemajo ob nastopu na trgu. Zanimalo nas je, na kakšen način delujejo energetski trgi in kako se oblikujejo strategije za konkurenčnost cen.