Kot zadnje bodo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju začele tekmovalke v hitrih disciplinah. Jutri in v soboto jih čakata prva smuka sezone, v nedeljo pa v Lake Louisu še superveleslalom. Najbolj razveseljiva vest pred začetkom olimpijske zime je, da je Ilka Štuhec na prvem treningu smuka zasedla drugo mesto, potem ko je za tri desetinke zaostala za Italijanko Sofio Goggia. Kanadsko prizorišče je srečen kraj za osamljeno Slovenko na prizorišču, saj je v Lake Louise dosegla svoji uvodni zmagi svetovnega pokala. Prvo pred natanko petimi leti, drugo dan pozneje. Konfiguracija terena ji omogoča pokazati drsalne veščine, pri katerih slovi kot ena najboljših alpskih smučark na svetu.

Podrobnejši pogled na sezonski koledar v hitrih disciplinah kaže, da bo največja alpska smučarska nacija Avstrija le enkrat gostila tekme svetovnega pokala, in sicer januarja v Zauchenseeju. Hkrati pa pogled na najboljše rezultate Slovenk na zadnjih tekmah razkriva tudi prepad med uvrstitvami Ilke Štuhec na smukaških in superveleslalomskih tekmah. Štajerka je na številnih smukaških prizoriščih dosegala odmevne rezultate, medtem ko je bila na superveleslalomih povprečna. Njena najboljša zadnja uvrstitev od vseh prizorišč v novi sezoni je 15. mesto iz Val d'Isera.

Pogled na koledar sezone svetovnega pokala v hitrih disciplinah razkriva, da bodo imele alpske smučarke kar 18 preizkušenj, in sicer po devet smukaških in superveleslalomskih. Če prištejemo še olimpijski tekmi v Pekingu, skupno torej kar 20. Mednarodna smučarska organizacija želi specialistkam za hitre discipline omogočiti enakovreden boj za veliki kristalni globus, česar se veseli precej alpskih smučark. Predvsem tiste, ki lahko posežejo po visokih mestih tudi v veleslalomu, med katere po videnem na začetku sezone nedvomno sodi Lara Gut - Behrami. Švicarka je bila v minuli zimi daleč najboljša superveleslalomistka, saj je zbrala kar 202 točki več od najbližje zasledovalke Italijanke Federice Brignone (525:323). Mali smukaški kristalni globus je v sezoni 2020/21 kljub poškodbi na domačem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo osvojila Sofia Goggia.

Slabi superveleslalomski spomini

Moški bodo imeli ta konec tedna izjemno zaseden. Od danes do nedelje naj bi, če jim bo to omogočalo vreme v Coloradu, tekmovali kar na štirih preizkušnjah v hitrih disciplinah. Razlog je v tem, da sta minuli konec tedna zaradi slabega vremena odpadli tekmi v smuku in superveleslalomu v Lake Louisu, tako da so v kanadskem prizorišču izvedli le en smuk. Najbolj spodbudna vest za slovensko alpsko smučanje je bila, da je na njem obetavno smučal Boštjan Kline, ki je bil nagrajen z enajstim mestom, kar je bila njegova daleč najboljša smukaška uvrstitev po skoraj petih letih, ko je v Kvitfjellu dosegel svojo edino smukaško zmago, dan pozneje pa je bil še sedmi.

Alpski smučarji se bodo danes in jutri pomerili na superveleslalomu. Spomnimo, da je bil v lanski zimi v tej disciplini prepričljivo najboljši Avstrijec Vincent Kriecmayr, ki je zbral 83 točk več od Švicarja Marca Odermatta in rojaka Matthiasa Mayerja. Vsi trije so izjemno formo uprizorili že na uvodnem smuku v Lake Louisu, saj sta Avstrijca dosegla dvojno zmago, Odermatta pa je na tretjem mestu prehitel le rojak Beat Feuz, eden najboljših smukačev vseh časov. Slovenci so v minuli sezoni na superveleslalomskih tekmah pobirali drobtinice. Največ točk, zgolj 31, je osvojil Miha Hrobat.