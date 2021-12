#NedeljskiDnevnik Spletno ciljno oglaševanje: Kdo vam sledi in vas snema

Najbrž ni več uporabnika spleta, ki ne bi bil vsaj tu in tam tarča ciljnega oglaševanja. To pomeni, da smo na primer brskali po spletnih staneh za novim pohištvom in potem so se nam začeli naključno pojavljati po spletu prav oglasi za to pohištvo. Ali pa smo se vrnili s potovanja po Južni Ameriki in glej ga zlomka, kup oglasov letalskih kart za tamkajšnje države, izposojo avtomobila, namestitve in druge storitve je pred nami.