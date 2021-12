Tisti, ki bodo prišli na Irsko z ladjo ali z letalom, bodo morali od petka poleg potrdila cepljenju proti covidu-19 ali preboleli bolezni predložiti še negativen izvid testiranja na novi koronavirus. Test PCR ne bo smel biti starejši od 72 ur, hitri antigenski test pa od 48 ur. Ukrep velja za vse potnike iz tujine, tudi iz Velike Britanije, na spletu poroča irska radiotelevizija RTE.

Za podoben ukrep glede potovanj so se odločili na Portugalskem, kjer so zaradi naraščanja števila okužb znova uvedli izredne razmere. Vsi tisti, ki na Portugalsko pridejo z letalom, morajo po novem predložiti negativen izvid testiranja na novi koronavirus, tudi če so bili cepljeni ali so preboleli covid-19. Cepljeni in preboleli morajo negativen izvid hitrega ali PCR-testiranja predložiti tudi ob vstopu v portugalske bare in diskoteke, bolnišnice, domove za ostarele in velike dogodke, na katerih sedeži niso oštevilčeni. To velja tudi za necepljene. Poleg tega je v zaprtih javnih prostorih znova obvezno nošenje zaščitnih mask. Portugalska vlada »močno priporoča« delo od doma. Na Portugalskem je polno cepljenih 87 odstotkov prebivalcev, kar je ena najvišjih stopenj precepljenosti na svetu. Kljub temu sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev narašča že več tednov, trenutno presega 200.

Ukrepe zaostrujejo tudi na Švedskem, kjer sedemdnevna incidenca po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) malo več kot 60, cepljenih pa je okoli 79 odstotkov starejših od 12 let. Od danes morajo tam odrasli za vstop na javne dogodke ali dogodke v zaprtih prostorih z več kot 100 udeleženci predložiti potrdilo o cepljenju proti covidu, če organizator to zahteva. Potrdili o prebolelosti ali negativnem izvidu testa ne zadostujeta. To na primer velja za koncerte, športne dogodke, gledališča in kinodvorane.

Organizatorji, ki ne preverjajo potrdil o cepljenju, morajo medtem upoštevati nekatere omejitve, kot je določen sedežni red in najmanj meter razdalje med udeleženci.

Japonske oblasti pa so v luči širjenja različice omikron pozvale letalske družbe, naj od danes pa do konca leta ne sprejemajo več rezervacij za lete v državo.