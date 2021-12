Strokovni direktor Pediatrične klinike Marko Pokorn je v izjavi za medije pojasnil, da se letošnjo jesen novi koronavirus intenzivno širi med otroško populacijo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so lani od septembra do decembra zabeležili nekaj več kot 4000 okužb pri otrocih, mlajših od 18 let. Letošnjo jesen je ta številka po njegovih besedah bistveno višja, potrjenih je bilo več kot 30.000 okužb. »To pomeni, da je vsaj desetkrat več teh okužb in da se je prekužila več kot desetina otrok v posamezni starostni skupini,« je dejal.

Glede cepljenja otrok, starih od 5 do 11 let je povedal, da je klinična študija, v katero je bilo vključenih preko tisoč otrok, pokazala manj neželenih stranskih učinkov kot pri skupini otrok od 12 do 15 let. Na podlagi podatkov iz drugih držav pediatri, kot je povedal, priporočajo cepljenje, tudi otrok od 5 do 11 let, še posebej tistih s kroničnimi boleznimi. Cepljenje zmanjša možnost obolevanja in verjetnost okužb ter prenosa v domačem okolju, je dejal in dodal, da sam zadržkov nima ter izrazil upanje, da bodo lahko prihodnji teden na kliniki začeli s cepljenjem otrok, starih od 5 do 11 let.

Na Pediatrični kiniki so doslej zdravili že več kot 80 otrok z okužbo z novim koronavirusom oziroma s covidom-19. »Na infekcijski kliniki je bilo še več otrok hospitaliziranih, tudi osem v enoti za intenzivno terapijo,« je povedal in dodal, da tudi otroški populaciji novi koronavirus lahko povzroči zdravstvene težave.

Za večorganskim vnetnim sindromom zbolevajo zdravi otroci

Predstojnik službe za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo Tadej Avčin je poudaril, da je virus povzroča dve skupini bolezenskih stanj. Eno so akutne težave, ki so povezane s svežo okužbo z virusom, druga skupino tvorijo avtoimunski zapleti, ki nastanejo vsaj dva tedna po okužbi. »Pri otrocih je prva skupina redka, saj imajo zelo dober buren imunski sistem, ki je sposoben naglo omejiti širjenje tega virusa v telesu,« je dejal. Kot je dodal, eden na tisoč otrok dobi po okužbi prekomeren imunski odziv z večorganskim vnetnim sindromom oziroma avtoimunske zaplete zaradi prekomernega imunskega odziva. Do zdaj so na kliniki obravnavali 49 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, najmlajši z zapletom je bil star štiri mesece in pol, najstarejši pa 18 let.

Ob tem je poudaril, da gre v tem novembrskem valu za zdrave otroke, kjer je bil vsak drug aktiven športnik. Pri nekaterih otrocih so zabeležili tudi pojav miokarditisa (vnetja srčne mišice). Dolgoročnih zapletov s srcem pri teh bolnikih ne pričakujejo, jih pa ves čas spremljajo kardiologi, je še pojasnil Avčin.

Kako skrbijo za otroke na kliničnem oddelku za intenzivno terapijo, je opisala glavna medicinska sestra Matjana Koren Golja. Pojasnila je, da so do zdaj poskrbeli za deset kritičnih bolnikov otrok zaradi covida-19, med njimi je bilo največ dojenčkov. Ko so lani sprejeli prvega bolnika, so morali čez noč popolnoma preurediti oddelek in ga razdeliti na dve coni. »Soočamo se s kadrovsko stisko, saj smo veliko medicinskih sester z intenzivne enote otrok začasno premestiti na odrasle covidne oddelke,« je povedala.

Ob tem je izpostavila, da v t. i. rdečih conah ne morejo zagotavljati sobivanja staršev s svojimi otroki, a kot pravi, so starši razumeli in sočustvovali z njimi, ker so videli, da dobro skrbijo za njihovega otroka.