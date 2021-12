Obtoženo, ki sta jo na sodišče privedla policista enote za forenzično psihiatrijo iz Maribora, so priprli neposredno po uboju 85-letne ženske v Bertokih aprila letos.

Državna tožilka Katjuša Poropat Lakošeljac je predstavila predlog izreka ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja. Obtožena naj bi namreč zabodla babico, kar je imelo za posledico krvavitve in smrt, dejanje pa naj bi izvršila v stanju paranoidne shizofrenije, ko ni imela v oblasti svojega ravnanja.

Dogodka se ne spominja

Obtožena je izpovedala, da se dogodkov usodnega dne ne spominja, saj je trpela za močnimi, celo bizarnimi halucinacijami. »Spomnim se samo, da sem babico tistega dne objela,« je povedala in dodala, da je za babico skrbela in jo imela rada. Obenem se je danes 32-letnica zahvalila tožilstvu in sodišču zaradi zdravljenja na forenzičnem oddelku mariborskega kliničnega centra, saj da je zdaj dobila uvid v potrebnost tovrstnega zdravljenja.

Kot izhaja iz prepisa njenega zagovora v fazi preiskave, je sama priznala, da je bila večkrat hospitalizirana zaradi shizofrenije in da je zaradi tega tudi jemala zdravila.

Njen oče in sin pokojnice danes ni želel pričati. Je pa med preiskavo navedel, da njegova hči ne bi bila sposobna takšnega dejanja in da je bila s pokojno v dobrih odnosih. Po drugi strani pa je priznal, da je bilo hčerino vedenje precej spremenjeno, če ni jemala zdravil. Ocenil je tudi, da je bilo njeno stanje v času uboja slabše kot pred tem.

V nadaljevanju sojenja bodo zaslišali še več prič, med drugim teto obdolženke, ki je našla truplo pokojne. Zagovornik obtožene, odvetnik Rok Felicijan Pristovšek pa je med drugim sodišču predlagal postavitev izvedenca klinične psihologije, ki naj oceni, ali je obtoženka sploh sposobna ubijati.

Policija je v začetku aprila v Bertokih na njenem domu odkrila truplo 85-letnice, v zvezi s tem pa je odvzela prostost takrat 31-letni osumljenki.