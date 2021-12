#Foto: Smrad, dim, pomaranče in obup

Kakih 50 gasilcev je še ves današnji dan gasilo manjša žarišča na ogromnem objektu v Vižmarjah, ki je že včeraj pogorel skoraj do tal. Okolica ostaja ovita v zadušljiv dim. Vzrok požara še ni znan, prav tako ne škoda. Lastnik pogorelega objekta in tamkajšnji najemniki poslovnih prostorov ali skladišč so še vedno v šoku.