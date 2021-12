Na Plemljevi ulici v ljubljanskih Vižmarjih tudi danes mrgoli gasilcev, ki še vedno gasijo posamezna žarišča na objektu, ki je včeraj skoraj v celoti pogorel. Dostop do njega so policisti onemogočili s trakom, na kraju so tudi kriminalisti, ki preiskujejo vzrok požara. Okolica je še vedno ovita v siv, smrdeč dim. »Zaradi vremenskih razmer se sajast dim še vedno zadržuje v bližini in tudi daljni okolici požara. Prebivalcem, ki zaznajo vonj po dimu, svetujemo, da zapirajo okna, izklopijo prezračevalne sisteme in se po nepotrebnem ne izpostavljajo dimu. Ta se bo predvidoma širil v širšo okolico še dlje časa,« opozarjajo na Gasilski brigadi Ljubljana.

Preberite še: Požar v Vižmarjah povečini pogašen, uničen skoraj celoten objekt