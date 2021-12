Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in do jutra razširile nad vso Slovenjo. Meja sneženja se bo na severu spustila pod 1000 metrov. Jugozahodnik bo z izjemo Notranjske ponehal. Jutranje temperature bodo od -1 do 7, ob morju 10 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno s padavinami. V delu Gorenjske in Koroške bo večinoma snežilo, drugod po nižinah pa sprva večinoma deževalo, zvečer pa se bo meja sneženja ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Popoldanske temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: Do petka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo od severozahoda delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto bo zmerno, popoldne tudi pretežno oblačno. V noči na nedeljo spet pričakujemo padavine, po nižinah v notranjosti Slovenije bo večinoma snežilo.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo z jugozahodnikom nad naše kraje doteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v Gorskem Kotarju in ob Jadranu ter v sosednjih krajih Italije oblačnost povečala, drugod bo sprva še sončno. Popoldne bo v Gorskem Kotarju ter v Kvarnerju začelo rahlo deževati, oblačnost se bo širila proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno s padavinami, ki jih bo manj v sosednjih krajih Avstrije in Italije. Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem bo po po nižinah dež prešel v sneg, na Hrvaškem pa šele v noči na petek. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihal severni veter, nato pa burja.