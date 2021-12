Tožilci so zahtevali štiri leta zapora, vendar je sodnik upošteval dejstvo, da je bila nekdanja lepotna kraljica Mehike le najstnica, ko je spoznala El Chapa in se z njim poročila. Prav tako je po aretaciji februarja letos priznala krivdo.

»Izražam iskreno obžalovanje za vso škodo, ki sem jo morda naredila. Trpim zaradi bolečine, ki sem jo povzročila družini,« je dejala obsojenka in sodnika zaprosila za nižjo kazen, da lahko vzgaja svojo devet let stari hčerki dvojčici, ki že morata odraščati brez očeta.

Tudi tožilci niso vztrajali pri visoki kazni in so priznali, da Coronelova ni imela pomembnejše vloge v kartelu Sinaloa, ki še naprej tihotapi na tone mamil v ZDA. Je pa tožilstvo opozorilo, da je pomagala soprogu pri slavnem begu iz mehiškega zapora leta 2015.

1,5 milijona dolarjev denarne kazni

Sodnik ji je poleg zaporne kazni odmeril še 1,5 milijona dolarjev denarne kazni, devet mesecev, ki jih je preživela v priporu pred sojenjem pa se ji šteje v izrečeno zaporno kazen.

Coronelova je redno spremljala sojenje soprogu na zveznem sodišču v New Yorku, kamor so ga leta 2017 izročili iz Mehike. El Chapa so julija 2019 obsodili na dosmrtni zapor, njegovo soprogo pa so aretirali ob prihodu v ZDA februarja letos.

Njen odvetnik Jeffrey Lichtman je zavrnil namige, da je dobila nizko kazen, ker je sodelovala s policijo glede trgovine z mamili. Če bi bilo to res, potem je njeno življenje v resni nevarnosti. Zagotovil je, da je kazen nizka, ker doslej ni bila kaznovana in je priznala krivdo brez sojenja, navodila pravosodnega ministrstva ZDA pa v takih primerih predvidevajo nizko kazen. Lichtman je predvidel, da bo prišla iz zapora po 18 mesecih.