Vlada brez popravljenega zakona ne more na ustavno skladen način razglasiti policijske ure, omejiti zbiranja, zapirati javnih ustanov… A virus je nepredvidljiv in vprašanje je, ali in kako se bo ob novi zaostritvi epidemije vlada sploh lahko odzvala. Na fotografiji: na letališču v Amsterdamu so včeraj zaradi nove grožnje, omikrona, testirali vse potnike iz Južne Afrike. (Foto: DPA)