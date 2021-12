Res, ubogi direktor. Je pa ta Arehov aksiom dobro napotilo vsem zaposlenim v firmah, kjer Janševa vlada zadnje čase kadrovsko »hara« in »tala« položaje svojim zvestim kadrom. Skratka, ko v takih firmah odleti dosedanji direktor, prosimo vse zaposlene, naj se nemudoma prijavijo na njegov položaj in ni vrag, da ne boste izbrani. Ker res ni pošteno, da bi puščali kake Arehe v položaju, da »nimajo izbire« in morajo potem na vrat na nos izbrati nekoga, ki je blizu Janševi oblasti. Res si tega niso zaslužili, zato jim pomagajte, ko le lahko.