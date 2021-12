Mislim svoje mesto: Spomeniki

Te dni je obiskovalce družbenih omrežij vznemirila fotografija, na kateri odstranjujejo spomenik ilegalcem, simbol vseh tistih, ki so med drugo svetovno vojno v Ljubljani podtalno delovali proti okupatorju. Mož v plašču stoji (oziroma je do nedavnega stal) ob robu parka med Slavijo in Dukičevimi bloki, v palači Slavija na Štefanovi 2 domuje tudi ministrstvo za notranje zadeve, kar je poskrbelo za dodatne komentarje ob novici.