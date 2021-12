Britanski zakonodajalci so se za razširitev zakonsko določene definicije čutečih bitij odločili na podlagi poročila London School of Economics (LSE), kjer so ocenili več kot 300 različnih študij z vsega sveta, ki so se ukvarjale z zmožnostjo živali, da občutijo bolečino, stres ali strah. V raziskavah so ocenjevali poročila, ali imajo opazovane živali receptorje bolečine, ali kažejo zmožnosti učenja in kako reagirajo na protibolečinska zdravila. Jonathan Birch, profesor na LSE in vodja skupine, ki je pripravljala poročilo, je navedel, da se je »v vseh primerih zdelo, da se ravnovesje dokazov nagne v prid razumnosti teh živali. Pri hobotnici je to zelo izrazito.«

In res se zdi, da so med temi živalmi, ki bodo v Veliki Britaniji razglašene za čuteče, močno favorizirane hobotnice. Za te glavonožce se nekako že dalj časa sumi, da premorejo neko obliko razumnosti. Navsezadnje je oskarja za najboljši dokumentarec letos dobil film Moj učitelj hobotnica, ki pripoveduje o odnosu, ki sta ga v enem letu razvila potapljač in hobotnica v južnoafriškem zalivu False Bay nedaleč od Capetowna. Potapljača je hobotnica celo branila pred morskimi psi in mu dovolila vpogled v svojo votlino. To pa ni edini primer, da so hobotnice zaslovele v pop kulturi. Leta 2010 je svet govoril o hobotnici Paulu, ki je pravilno napovedoval rezultate svetovnega nogometnega prvenstva v Južni Afriki. Pravilno je celo napovedal zmagovalca finala, Španijo. Vprašanje je sicer, kako je Paul dobival informacije, katero škatlo s hrano naj izbere, da bo napovedal pravilen rezultat, a več raziskav namiguje, da so hobotnice inteligentna bitja, ki imajo zmožnost doživljanja bolečine, strahu pa tudi veselja. Informacije naj bi zbirale drugače kot ljudje. Namesto možganov naj bi za procesiranje informacij zunanjega sveta uporabljale zunanje dele telesa, denimo lovke.