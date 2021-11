Kje boste pa vi smučali?

Smučanje je šport na prostem. V naravi, na svežem zraku. Je torej idealen način aktivnega preživljanja prostega časa v covidnih razmerah v zimskem času. Pa res? Ozrimo se najprej eno zimsko sezono nazaj, ko je bila večina smučarskih središč v Avstriji in prav vsa v Italiji zaprtih. Smučišča pri nas so bila lep del sezone odprta, a si potreboval dokazilo o testiranju oziroma prebolelosti. Cepljenih takrat še ni bilo prav veliko. V teoriji je bilo za varnost smučarjev torej poskrbljeno. Na napravah in v vrstah pred njimi je bilo treba nositi masko, koče so bile zaprte in so lahko ponujale le hrano in pijačo za s seboj.