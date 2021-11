Nepreslišano: Carl Bildt, nekdanji švedski premier in zunanji minister

Nihče ne dvomi, da bi se korenito spremenila varnostna ureditev v Vzhodni Aziji, če bi kitajska vojska prevzela nadzor nad Tajvanom, tako kot bi se spremenila varnostna ureditev v Evropi, če bi ruska vojska zavzela Ukrajino. Toda za zdaj ni nihče pomislil na možnost, da bi se obe stvari odvili istočasno, na bolj ali manj usklajen način. Skupaj bi zavzetje Tajvana in okupacija Ukrajine precej destabilizirala svetovno ravnovesje moči in bi pomenila konec za diplomatske varnostne varnostne sporazume, ki so desetletja zagotavljali svetovni mir. Ta scenarij niti ni tako malo verjeten, kot se zdi. Kitajska trdi, da ne podpira vpletanja v notranje zadeve drugih držav, kljub temu je zelo nenavadno, da tako skrupulozno molči glede vprašanja suverenosti Ukrajine. Nobenega razloga nimamo, da ne bi sklepali, da bo podprla nov ruski napad na to državo, če bo imela od tega tudi sama koristi.