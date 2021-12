»Vem, da bom, vem, da bom, ko bom stara trideset, huda, uspešna, izpolnjena, finančno neodvisna, imela bom svoj flet…« Tako se glasi del enega od songov v drami Tridesetletnice, ki jo podpisujeta Eva Mahkovic in Tereza Gregorič – in ki bo svojo krstno uprizoritev doživela nocoj na malem odru novogoriškega gledališča v režiji Tijane Zinajić. Besedilo, ki sta ga avtorici opredelili kot »tragikomično sliko«, že z naslovom namiguje, da gre za pripoved o treh prijateljicah, »skoraj odraslih puncah«, ki se pri tridesetih znajdejo na življenjski prelomnici in morajo zato povsem na novo premisliti svoje želje, vrednote in cilje.

Predstava torej tematizira položaj milenijske generacije, zataknjene med velika osebna pričakovanja iz mladosti ter izgubljanje iluzij skozi vedno nove krize sodobnosti, med želje po karieri in osebnem napredku ter okorelost družbenih pričakovanj v vse bolj negotovem in razdrobljenem svetu. Našteto velja tudi za trojico protagonistk te žanrsko razplastene komične drame: Lana (Lara Fortuna k. g.) je visoko izobražena in delavna mlada ženska, »vse, kar si želi, je dobra kariera«; Antea (igra jo Anuša Kodelja) je umetnica in borka za ženske pravice, ki si želi zgolj ustvarjati in svobodno živeti, pa četudi na malce nekonvencionalen način; Leticija (Lucija Harum k. g.) je uspešna odvetnica, ki je vse, kar je hotela, že dosegla, in bila bi popolna, če ji ne bi še zmeraj nekaj manjkalo. Vse pa si že od nekdaj želijo oditi iz Slovenije, v tujino, ki si jo predstavljajo kot neke vrste obljubljeno deželo, v kateri bi lahko zares polno zaživele, neobremenjene s predsodki in pričakovanji okolja, v katerem so odraščale. Toda namesto v obljubljeni deželi se znajdejo pred življenjskimi odločitvami, ki pomenijo resno preizkušnjo ne samo za njihovo prijateljstvo, temveč tudi za njihova dosedanja prepričanja in vrednote…

Avtorici Tridesetletnic se premisleku položaja mladih žensk v sodobni družbi posvečata tudi sicer, v svojih drugih projektih, pri čemer stiske neke generacije praviloma obravnavata iskreno, toda hkrati z ironično distanco. Eva Mahkovic, sicer dramaturginja v Mestnem gledališču ljubljanskem, je tako med drugim tudi avtorica dramskih besedil ter odmevne zbirke kratkih dnevniških premišljevanj na tak dan najbolj trpi mastercard (2019), Tereza Gregorič, sicer hišna dramaturginja v novogoriškem gledališču (je tudi dramaturginja nocojšnje uprizoritve), pa deluje tudi kot scenaristka, mentorica in režiserka. V predstavi nastopata še Jure Kopušar in Žiga Udir, kot glasbenik sodeluje Anže Vrabec, scenografijo je oblikovala Neža Zinajić, kostume pa Matic Hrovat.