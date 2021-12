Sejem ponuja najboljše mojstrovine slovenske ilustracije, od stvaritev spoštovanih starost do tistih, ki se na tem področju šele uveljavljajo, ter vseh prodornih avtorjev vmes. Tokratno sejemsko dogajanje bo z upoštevanjem veljavnih ukrepov potekalo na hibridni način: poleg možnosti obiska v živo so organizatorji vzpostavili tudi začasno spletno trgovino. »Lansko leto, ko smo sejem prvič izvedli v spletni obliki, je bilo prelomno, saj smo ga pripeljali v številna mesta in vasi po Sloveniji ter v tujino, kar je velik premik. Po najboljših močeh se bomo še naprej trudili, da sejem ohranimo tudi v živo, čeprav ni enostavno in bo obisk ob upoštevanju vseh priporočil zelo omejen,« pojasni Tina Popovič, direktorica zavoda Divja misel in programska vodja Vodnikove domačije, ki je zaslužna tudi za idejno zasnovo Decembrskega sejma ilustracije. Lani so našteli več kot 16.000 obiskovalcev, od tega 15.000 iz Slovenije. »S sejmom in njegovim pestrim spremljevalnim programom je ilustracija nedvomno dobila pomembnejše mesto ter se uveljavila tudi kot samostojno umetniško delo. Navdušuje me, da je sejem tako množično obiskan in da je postal že tradicija pred božičnimi prazniki,« pravi ilustrator Zvonko Čoh.

Na javni poziv k sodelovanju se je letos prijavilo 91 ustvarjalk in ustvarjalcev, programski odbor jih je nato izbral 29. »Upoštevali smo zastopanje različnih področij ilustracije, poudarek je vsako leto tudi na novitetah. Ohranjamo prisotnost različnih generacij sodelujočih ilustratork in ilustratorjev ter ob tem vsako leto predstavljamo tudi mlade perspektivne ustvarjalke in ustvarjalce,« pojasni Maša P. Žmitek, vodja sejma in galerije Vodnikove domačije. Na ogled in v nakup bodo tudi tokrat ponudili tako podpisane printe iz omejenih in neomejenih serij kot tudi originale z okvirjem ali brez okvirja. Ponujajo tudi skrbno izbran nabor knjig, ki so jih ilustrirali slovenske avtorice in avtorji.