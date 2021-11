Energetika Ljubljana kot razlog za zvišanje variabilnega dela cene toplote navaja izredne rasti cen energentov in emisijskih kuponov. Variabilni del se bo tako z decembrom zvišal za 25,98 odstotka na 75,33989 evra za megavatno uro. V primerjavi z novembrsko variabilno ceno je to 15 evrov za megavatno uro več.

Ker pa je končna cena toplote sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, se bo zvišanje variabilnega dela na končnem računu za ogrevanje izrazilo v višini 20 odstotkov, pojasnjujejo v družbi.

»Skupni letni strošek brez dajatev in DDV se bo za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov povečal za 124,29 evra in bo znašal 804,03 evra, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa se bo povečal za 310,73 evra in bo znašal 2065,99 evra,« so pojasnili v Energetiki Ljubljana, ki do konca ogrevalne sezone ne bo več dodatno višala cen toplote.

Prav tako v družbi ne nameravajo zvišati cen zemeljskega plina in električne energije.