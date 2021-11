Kot so namreč pojasnili v današnjem sporočilu za javnost, je kazenska ovadba povezana s hišnimi preiskavami januarja 2019 v kriminalistični preiskavi izkoriščanja in zlorabe prostitucije ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Policisti so takrat izvedli več hišnih preiskav na področju policijskih uprav Nova Gorica in Maribor in ugotovili, da je kriminalna združba, ki sta jo vodila slovenska državljana, za prostitucijo izkoriščala dekleta in na ta način pridobila več milijonov evrov premoženjske koristi.

Izkoristili več kot 400 žensk

SDT je obtožnico v t. i. zadevi Marina vložilo julija 2019. Med obtoženimi so tudi Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos. Na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba naj bi izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Sojenje že poteka na koprskem okrožnem sodišču.

Minuli teden pa so policisti na SDT vložili kazensko ovadbo zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. Za dve fizični osebi preiskovalci namreč utemeljeno sumijo, da sta prali denar, ko sta v letih 2017 in 2018 sredstva na bančnih računih družb v višini 561.000 evrov, pridobljena na račun kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v dogovoru večkrat prenesli na bančni račun drugih družb, ki sta jih kapitalsko oz. upravljavsko obvladovali. S tem sta želeli lažno prikazati, da je izvor denarja zakonit, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Prav tako utemeljeno sumijo, da je ena fizična oseba zlorabila svoj položaj in v imenu različnih družb večkrat delno plačala račune z lažno vsebino, s tem pa drugi pravni osebi pridobila veliko premoženjsko korist v skupni višini več kot 460.000 evrov.

»Utemeljeno sumimo, da so tudi štiri pravne osebe kazensko odgovorne na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, in sicer za kazniva dejanja pranje denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katera sta utemeljeno osumljeni dve fizični osebi,« so še zapisali na Generalne policijske uprave (GPU).

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranje denarja pa je od enega do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi.