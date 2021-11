Konec tedna je bil na kapitalskih trgih zelo pester, za kar je poskrbelo odkritje nove, omikron, različice koronavirusa, ki vliva strah v kosti vlagateljev. Prestrašenost vlagateljev se odraža predvsem v vrednosti indeksa volatilnosti (VIX), ki je poletel v višave in teden zaključil skoraj 60 % višje, pri vrednosti 28,62. Vlagatelje skrbijo predvsem prve informacije o mutirani različici, ki pod vprašaj postavljajo učinkovitost cepiv, in v primeru širitve nove različice bi lahko bili priča ponovnemu zapiranju gospodarstev. Posledično so bile najbolj na udaru delnice naftnih in turističnih družb. Vrednost ameriškega indeksa S&P 500 je v petek upadla za 2,27 %, kar velja za največji padec v zadnjih devetih mesecih, medtem ko je Dow Jones indeks dan končal skoraj 1000 indeksnih točk nižje. Tudi ceni nafte WTI na črni petek ni bilo prizaneseno, saj je upadla za več kot 10 %. Petek je bil za kapitalske trge res črn in v prihodnjih dneh bodo nove informacije in spoznanja glede omikron različice koronavirusa nedvomno pod budnim očesom vlagateljev.

Tudi na evropskih trgih se razmere povezane s pandemijo zaostrujejo. Zaradi naraščajočega števila okužb so nekatere države že dodatno zaostrile ukrepe proti širjenju Covid-19. Avstrija in Slovaška pa sta prvi na seznamu evropskih držav, ki so ponovno uvedle 14-dnevni lockdown. Za dodaten šok pa je poskrbelo še odkritje primera okužbe z omikron različico v Belgiji, kar je prvi zabeležen primer na evropskih tleh. Vzdušje med vlagatelji se je primerno odrazilo tudi v vrednosti vseevropskega indeksa Stoxx 600, ki je črni petek zaključil s padcem v višini 3,7 %. Je pa bilo tekom tedna tudi nekaj vzpodbudnih novic za vlagatelje. Podjetje Remy Cointreau je objavilo poslovne rezultate za prvo polletje, ki so presegli pričakovanja analitikov. Delnica družbe je ob sočasnem dvigu obetov o dobičku za konec leta pridobila 13 % vrednosti. V sredo pa je IHS Markit objavil podatek o vrednosti indeksa nabavnih menedžerjev (PMI) za mesec november. Vrednost indeksa se je povzpela iz 54,2 na 55,8 točk, kar odraža optimizem glede gospodarske aktivnosti v bližnji prihodnosti. Je pa ta optimizem in prihodnja gospodarska rast postavljena na resno preizkušnjo s strani nove mutacije koronavirusa.

V luči negotovosti, povezanih s potencialnim vplivom omikron različice na gospodarsko rast, je med vlagatelji opaziti zatekanje k varnim naložbam, predvsem v obliki državnih obveznic. Italijanskim in nemškim 10-letnim državnim obveznicam je donosnost padla za 10 bazičnih točk. Donosnost slednje se je pomaknila še globlje v negativni teritorij in sedaj znaša -0,33 %. 10-letne ameriške obveznice, katerih donosnost je upadla za več kot 15 bazičnih točk, so doživele najhitrejšo rast v cenah od marca 2020. Dogajanje je bilo zanimivo tudi na valutnih trgih. Japonski jen, ki velja za varno valuto, je pridobil na vrednosti praktično napram vsem glavnim valutam. Znotraj dneva je vrednost jena glede na dolar poskočila za več kot 1,7 %. Tudi švicarski frank, ki ima prav tako status varne valute, je pridobil napram večini svetovnih valut. Glede na ameriški dolar je zrasel za skoraj 1,5 %.