WHO poziva k razumnim in sorazmernim ukrepom za zajezitev različice omikron

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes države pozvala, naj v boju z novo koronavirusno različico omikron sprejemajo razumne in sorazmerne ukrepe. Globalni odziv mora biti po besedah generalnega direktorja Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa miren in usklajen med državami. “Še vedno je več vprašanj kot pa odgovorov o vplivu omikrona na prenos, težavnost poteka bolezni ter učinkovitost testiranja, zdravil in cepiv,” je poudaril.

Dejal je, da je razumljivo, da želijo države zaščititi svoje državljane pred “različico, ki je še ne razumemo povsem”. “Vendar pa me enako skrbi tudi to, da številne države članice sprejemajo splošne in stroge ukrepe, ki ne temeljijo na dokazih in niso učinkoviti ter bodo samo še povečali neenakosti,” je izpostavil Tedros.