Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough se je na današnji novinarski konferenci zahvalil programskemu svetu RTVS, ki je v ponedeljek z 17 glasovi potrdil programsko-produkcijski načrt (PPN) za leto 2022. »Mislim, da je načrt dober in veseli me, da je to prepoznala večina programskih svetnikov. Mislim, da so tudi svetniki skupaj z nami prepoznali nujno potrebnost sprememb. Le na ta način se bomo razvijali, rasli in bogatili naše vsebine za naše poslušalce, bralce in gledalce,« je dejal.

Finančna plat ostaja izziv, a je po njegovih besedah to hkrati »priložnost, da se javna RTV postavi ob bok evropskim javnim servisom, da se približa poslušalcem, bralcem in gledalcem ter da znova postane spoštovanja vreden javni medij«. »Zavedamo se, da bo nujen dialog tudi z ustanoviteljem, kako na dolgi rok zagotoviti finančno vzdržnost našega delovanja,« je še povedal.

Areh: Zgledujemo po oddajah najuspešnejših evropskih javnih televizij Največje spremembe se obetajo na TVS. »Glavno vodilo pri spremembah PPN za 2022 je bilo, da poskušamo prisluhniti čim večjemu številu naših gledalcev, njihovim željam, interesom in zahtevam, ki kot davkoplačevalci financirajo naš program. Ponosni smo, da se zgledujemo po oddajah najuspešnejših evropskih javnih televizij, kot so BBC, ZDF in ORF,« je povedal vršilec dolžnosti direktorja TVS Valentin Areh. »Z novim programom bomo uspeli gledalcem zagotoviti pet ur več izobraževalnega programa, osem ur več oddaj o kulturi, 65 ur več informativnega programa, 58 ur več razvedrilnih vsebin in kar 438 ur več športnih vsebin,« je dodal. Pri tem zasledujejo cilj višanja gledanosti TVS, posebno pozornost pa so po Arehovih besedah namenili tudi oddajam posebnega javnega pomena. Trajanje osrednjega Dnevnika bodo omejili na 20 minut, kot je dolga oddaja ZDF Heute, Odmeve pa na 25 minut kot Zeit im Bild. »Gledalci si bodo po novem lahko ogledali tudi kulturne novice po Dnevniku. Tako kultura ne bo več odrinjena na konec programa,« je povedal. Slovenska kronika bo po novem na sporedu tudi v soboto in nedeljo, s čimer povečujejo delež lokalnih vsebin. »Informativnega programa ne krčimo, ampak ga bomo še razširili, in sicer na 2. programu Televizije Slovenija uvajamo nov večerni informativni blok, kjer bomo posebno pozornost namenili tudi novicam iz sveta in analizam mednarodnih dogodkov. S prenosom vsebin dosedanje oddaje Globus v ta blok bomo gledalcem lahko zagotovili kar 63 odstotkov več novic iz sveta kot doslej. Ponudili jim bomo tudi novice s področja zdravja, potrošništva, gospodarstva, znanosti in tehnologije, kar je pomembna novost na slovenskih televizijah. Ne bomo razočarali niti gledalcev športnega programa,« je še povedal Areh. Več bo razvedrilnih oddaj, zlasti v najbolj gledanih terminih, med drugim nova oddaja Podarim dobim. "Opredelili smo novo poslanstvo javne televizije po zgledu BBC, in sicer da je to ne zgolj informiranje, ampak tudi zabava in razvedrilo," je dejal.