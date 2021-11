Končna potrošnja gospodinjstev se je v tretjem četrtletju povečala za 9,3 odstotka. Izdatki gospodinjstev so se povečali pri vseh vrstah blaga in storitev, razen pri avtomobilih. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 9,6 odstotka, najbolj investicije v druge stroje in opremo, za 22,8 odstotka. Povečale so se tudi zaloge, ki so k rasti BDP prispevale 3,2 odstotne točke.

Vpliv salda menjave s tujino na BDP je bil tudi v tretjem četrtletju, tako kot v drugem, negativen. Uvoz se je povečal za 19,9 odstotka, izvoz pa za 10,6 odstotka. Po desezoniranih podatkih je bil BDP za 4,8 odstotka višji kot v lanskem tretjem četrtletju in za 1,3 odstotka višji kot v drugem četrtletju letos.